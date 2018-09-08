Haspolat ve çevre köylerde yarın elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Haspolat Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle bölge civarına yarın 10.00 ile 14.00 saatleri arasında 4 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kesintiden etkilenecek bölgeler şunlardır:

“Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi, Başpınar Un Fabrikası, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi, Yeni Arıtma, Eski Arıtma, Haspolat, Haspolat Meslek Lisesi civarı, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar”

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatlerden erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.