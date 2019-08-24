Kıbrıs

Haspolat çemberi-Yusuf Çocuk lastikçi arasındaki yolun Gazimağusa istikameti trafiğe kapatıldı

24 Ağustos 2019

Haspolat çemberi ile Yusuf Çocuk lastikçi arasındaki yolun Gazimağusa’ya gidiş istikameti, bakım ve asfaltlama çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Çalışmalar tamamlanana kadar ulaşımın alternatif güzergahtan sağlanacağını açıklayan polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmesi istedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’dan Gazimağusa yönüne giden araçlar için ulaşım, Haspolat çemberinden Taşkent yolu – İlahiyat Koleji – Yusuf Çocuk Ltd. önlerine çıkan servis yolu üzerinden sağlanıyor.

Polis, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda da uyardı.

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