Hasan Yılmaz Işık: Cenevre’de tanınma yolunda tarihi, onurlu bir adım atıldı

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Cenevre’de tanınma yolunda tarihi, onurlu bir adım atıldığını kaydetti.

Cenevre’de egemen devlet talebinin tescil edildiği görüşünü belirten Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve heyetini kutladı.

Yazılı açıklamasında, Cenevre’de tanınma yolunda tarihi, onurlu bir adım atıldığını, özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili siyasi sürecini başlatıldığını ifade eden Hasan Yılmaz Işık, egemen devlet iradesinin Kıbrıslı Rumların Kıbrıs’ın tek hükümeti ve sahibi olma iddiasına da son verdiğini kaydetti.