Taçoy: Oruç Reis’in çalışmalarını selamlıyorum

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye’yi Akdeniz’de yok sayan anlayışların asla karşılık bulamayacağını belirtti.

Taçoy paylaşımında, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz’de yapacağı çalışmaları selamladığını belirtti ve Kıbrıs Türk Halkı adına Oruç Reis’e başarılı bir calışma dilediğini kaydetti.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bugün yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, Akdeniz’de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirmişti.

NAVTEX NEDİR?

Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir. Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan bildirimi ifade eder. Navtex, aynı zamanda küçük, düşük maliyetli ve mesajları kağıda basabilen radyo alıcısını kendi içinde bulunduran gemilerin köprüüstüne monte edilen, Deniz Kuvvetlerinin ilgi alanına giren sahalardaki bahsedilen mesajları almak üzere ilgi sahalarını seçme imkanı tanıyan bir cihazdır.

ORUÇ REİS GEMİSİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.