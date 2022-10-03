Spor
Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda 4. maçlar oynanıyor
Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda 4. maçlar oynanıyor
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 4.hafta maçları başlıyor. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda devam eden turnuvada 11 takım iki ayrı grupta mücadele ediyor.
Turnuvada A Grubu’nda Gelir ve Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda ise Polis ile İlköğretim Dairesi takımları kayıpsız yoluna devam ediyorlar.
Gruplarında ilk 4 sıraya girecek takımların bir üst tura çıkacağı turnuvada A Grubu maçları yarın, B Grubu maçları ise Çarşamba günü oynanacak.
Program ve güncel puan durumları şöyle:
|4 Ekim Salı
|A GRUBU
|18-19
|KKTC Meclis
|Sivil Havacılık D.
|19-20
|Merkezi Cezaevi
|Eğitim Ortak Hizmetler D.
|20-21
|Devlet Hastanesi
|Gelir ve Vergi Dairesi
|5 Ekim Çarşamba
|B GRUBU
|19-20
|Lefkoşa Polis
|Başbakanlık-Dev. Piyangoları
|20-21
|Tarım Bakanlığı
|İlköğretim Dairesi
|A GRUBU PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Gelir Vergi Dairesi
|3
|3
|–
|–
|31
|9
|9
|2.
|Merkezi Cezaevi
|3
|3
|–
|–
|22
|8
|9
|3.
|Eğitim Ortak Hiz.D.
|3
|1
|1
|1
|18
|24
|4
|4.
|Devlet Hastanesi
|3
|1
|–
|2
|10
|11
|3
|5.
|Sivil Havacılık D.
|3
|–
|1
|2
|10
|19
|1
|6.
|KKTC Meclis
|3
|–
|–
|3
|7
|28
|0
|B GRUBU PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.
|Lefkoşa Polis
|2
|2
|–
|–
|25
|7
|6
|2.
|İlköğretim Dairesi
|3
|3
|–
|–
|20
|9
|9
|3.
|Başbakanlık
|3
|2
|–
|1
|14
|9
|6
|4.
|Tarım Bakanlığı
|3
|1
|–
|2
|9
|27
|3
|5.
|Din İşleri
|3
|–
|–
|3
|17
|30
|0