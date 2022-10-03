Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda 4. maçlar oynanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 4.hafta maçları başlıyor. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda devam eden turnuvada 11 takım iki ayrı grupta mücadele ediyor.

Turnuvada A Grubu’nda Gelir ve Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda ise Polis ile İlköğretim Dairesi takımları kayıpsız yoluna devam ediyorlar.

Gruplarında ilk 4 sıraya girecek takımların bir üst tura çıkacağı turnuvada A Grubu maçları yarın, B Grubu maçları ise Çarşamba günü oynanacak.

Program ve güncel puan durumları şöyle:

4 Ekim Salı A GRUBU 18-19 KKTC Meclis Sivil Havacılık D. 19-20 Merkezi Cezaevi Eğitim Ortak Hizmetler D. 20-21 Devlet Hastanesi Gelir ve Vergi Dairesi 5 Ekim Çarşamba B GRUBU 19-20 Lefkoşa Polis Başbakanlık-Dev. Piyangoları 20-21 Tarım Bakanlığı İlköğretim Dairesi