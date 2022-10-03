Spor

Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda 4. maçlar oynanıyor

3 Ekim 2022











Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda 4. maçlar oynanıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 4.hafta maçları başlıyor. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda devam eden turnuvada 11 takım iki ayrı grupta mücadele ediyor.

Turnuvada A Grubu’nda Gelir ve Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda ise Polis ile İlköğretim Dairesi takımları kayıpsız yoluna devam ediyorlar.

Gruplarında ilk 4 sıraya girecek takımların bir üst tura çıkacağı turnuvada A Grubu maçları yarın, B Grubu maçları ise Çarşamba günü oynanacak.

Program ve güncel puan durumları şöyle:

 

4 Ekim Salı
A GRUBU
18-19KKTC Meclis  Sivil Havacılık D.
19-20Merkezi Cezaevi  Eğitim Ortak Hizmetler D.
20-21Devlet Hastanesi  Gelir ve Vergi Dairesi
5 Ekim Çarşamba
B GRUBU
19-20Lefkoşa Polis  Başbakanlık-Dev. Piyangoları
20-21Tarım Bakanlığı  İlköğretim Dairesi

 

A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAROGBMAYP
1.Gelir Vergi Dairesi333199
2.Merkezi Cezaevi332289
3.Eğitim Ortak Hiz.D.311118244
4.Devlet Hastanesi31210113
5.Sivil Havacılık D.31210191
6.KKTC Meclis337280
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAROGBMAYP
1.Lefkoşa Polis222576
2.İlköğretim Dairesi332099
3.Başbakanlık3211496
4.Tarım Bakanlığı3129273
5.Din İşleri3317300

 



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3 Ekim 2022






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