Harmancı: Yakında Suriçi’nde yeni çocuk merkezimiz hizmet vermeye başlayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından Lefkoşa İzcilik Derneği iş birliğinde düzenlenen ve 7-12 yaş aralığındaki 40 çocuğun katıldığı “Çocuk Atölyesi”nde yapılan çalışmalar sergilendi.

Çocukların çevre bilincini kazanması, hayvan sevgisini arttırması ve el becerilerini arttırmasının amaçlandığı atölyede çocuklar mandala, kokulu taş boyama, takı, uçurtma yaptı, sokak oyunları oynadı ve atık(geri dönüşüm) malzemelerden kuş yuvaları ile kedi evleri yaptı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın ve çocukların ailelerinin de katıldığı etkinlikte çocuklar hem atölyelerde ürettikleri çalışmalarını sergiledi hem de yaptıkları kedi evlerini Lefkoşa’daki kedi popülasyonunun fazla olduğu uygun yerlere yerleştirmeleri için Lefkoşa Hayvan Barınağı’na verdi.

Etkinlikte Başkan Mehmet Harmancı’nın ile Lefkoşa İzcilik Derneği, LTB Toplum Çalışmaları Şubesi ile LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi yetkilileri de etkinlikte hazır bulunarak çocuklara “Sokak Hayvancıkları Dostu” belgelerini, belediye tarafından hazırlanan resimli hikaye kitabını hediye etti. Çocuk Atölyesi yöneticisi, grup lideri ve Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı da olan Bakiye Kürtoğlu da çocuklarla birlikte hazırladıkları “LTB Yeni Dünya” adlı çalışmayı LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı çocukların özgüvenlerinin artırılması, hep birlikte çalışma yeteneklerinin gelişmesi, sosyalleşmeleri, geri dönüşüm malzemelerinden kuş ve kedi yuvaları yaparak hayvan sevgisi ve çevre bilincini kazanmaları değerli olduğunu söyledi.

Başkan Harmancı belediyenin çok yakında hizmete açacağı Surlariçi’ndeki Çocuk Merkezi’nde farklı atölyeler de dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetler yapacaklarını söyledi.