Hamitköy’de iş kazası

Hamitköy’de bu sabah meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki Rao Adnan Saleem ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 09:00 sıralarında, Hamitköy’de Eşref Buba Sokak üzerinde bulunan bir işletmeye ait ambar olarak alan içerisinde, Rao Adnan SALEEM(E-30) işletmeye ait park halindeki van aracın arka bagaj kısmında oturduğu sırada, söz konusu van aracın raylı bagaj kapısının kendiliğinden aşağıya doğru adı edilenin üzerine kapanması sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Rao Adnan SALEEM, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.