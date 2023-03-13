Hamitköy Kadın Takımı’na katkı yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 13, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Hamitköy Kadın Takımı’na katkı yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Hamitköy Kadın Takımı’na katkı yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde mücadele edecek olan Hamitköy Kadın Futbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını Aslı Ebru antrenörlüğünde sürdürüyor.

Hamitköy Kadın Futbol Takımı’na, Göçmenköy Şah Fırını malzeme yardımında bulundu. Hamitköy Spor Kulübü malzeme yardımından dolayı Göçmenköy Şah Fırını’na teşekkür etti.


Hamitköy Kadın Futbol Takımı, Puma Kadınlar Liginde Şensal Yapı Market ana sponsorluğunda mücadele edecek.

 

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Tags:Hamitköy Kadın Futbol Takımı
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