Kıbrıs

Hamitköy-Gönyeli çemberi arasında bakım onarım çalışmaları yapılacak

16 Aralık 2019

Hamitköy çemberi ile Gönyeli çemberi arasındaki anayol kesiminde 17-21 Aralık tarihleri arasında bakım onarım çalışmaları yapılacak.

Karayolları Dairesinden verilen bilgiye göre, bakım onarım çalışmaları nedeni ile çalışma yapılacak kesimlerde trafik, tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Öte yandan Doğancı dönel kavşağı ile Doğancı “T” kavşağı arası kesimde yarından itibaren ikinci bir duyuruya kadar 08.00-17.00 saatleri arasında bakım onarım çalışmaları yapılacak.

Çalışma saatleri içerisinde Doğancı dönel kavşağı ile Doğancı “T” kavşağı arasındaki kesim tamamen, Güzelyurt – Lefke bölünmüş anayolunun ise Güzelyurt – Doğancı istikameti, Bostancı kavşağından itibaren trafiğe kapatılacak.

Ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolundan sağlanırken, Doğancı köyüne ulaşım, Güzelyurt – Lefke tek şeritli anayolu kullanılarak Güneşköy veya Aydınköy üzerinden sağlanacak.

Açıklamada, bu güzergahları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.



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