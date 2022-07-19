Hamitköy antrenmanlara başladı

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy 2022 – 2023 futbol sezonuna yönelik ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Esat Erdoğmuş Stadı’nda gerçekleştirilen açılış törenine kulüp başkanı Evren Mannaş ve yöneticiler, teknik direktör Ahmet Sakallı yardımcıları Ragıp Kanatlı, kaleci antrenörü Latif Sakar ile David Shola, A Takım, A2 Takımı, Hamitköy Futbol Akademisi teknik adam ve futbolcuları ile taraftarlar katıldılar.

Hamitköy’ün ilk antrenmanında yeni transferler Sercan Çoban, Cemre Piro, Kemal Varan, kaleci Emre Nalbant, Derviş Özeralp ve Mehmet Koyuncu da katıldı.

Hamitköy futbolcuları sezonun ilk antrenmanını düz koşu ağırlıklı olarak yaparlarken, kırmızı siyahlılarda hedef başarılı bir sezon geçirmek olarak belirlendi.