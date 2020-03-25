Magazin

Haluk Levent’ten belediyelere 240 bin TL destek

26 Mart 2020

Türkiye’nin sevilen Rock sanatçısı Ahbap Grubu Başkanı Haluk Levent yaptığı açıklamada ülkemizdeki belediyeler birliğine 240 bin TL bağış yapacağını duyurdu.

Türkiye’nin sevilen Rock sanatçısı Ahbap Grubu Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından açıklama yaparak ülkemizdeki belediyeler birliğine 240 bin TL bağış yapacağını duyurdu.

KKTC halkını bu zor günde yalnız bırakmayan Levent, belediyeler birliğine tüm belediyelere dağılması için 240 bin TL yardım edeceğini açıkladı.

Bu yardımların ilerleyen günlerde devam edeceğini söyleyen Levent tüm KKTC halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hükümetin bugün açıkladığı ekonomik tedbirler paketinde belediyelerden yüzde 25lik kesinti de tepki toplamıştı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Koronavirüs magazini de vurdu

Koronavirüs magazini de vurdu

12 Mart 2020
Photo of Tesadüfün böylesi

Tesadüfün böylesi

11 Mart 2020
Photo of Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı

11 Mart 2020
Photo of Sylvester Stallone’den corona virüse eldivenli tedbir

Sylvester Stallone’den corona virüse eldivenli tedbir

11 Mart 2020
Photo of Cefi eğlendirmeye devam ediyor

Cefi eğlendirmeye devam ediyor

11 Mart 2020
Photo of Hem yarıştılar hem eğlendiler

Hem yarıştılar hem eğlendiler

11 Mart 2020
Photo of Mahkemeden Led Zeppelin’in efsane şarkısı çalıntı değil kararı

Mahkemeden Led Zeppelin’in efsane şarkısı çalıntı değil kararı

10 Mart 2020
Photo of Koronavirüsten koruyan gelinlik

Koronavirüsten koruyan gelinlik

10 Mart 2020
Photo of Alişan’dan muhteşem konser

Alişan’dan muhteşem konser

10 Mart 2020
Photo of Gökaşan Ailesi’nin deniz ve doğa keyfi

Gökaşan Ailesi’nin deniz ve doğa keyfi

9 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı