Haluk Levent’ten belediyelere 240 bin TL destek

Türkiye’nin sevilen Rock sanatçısı Ahbap Grubu Başkanı Haluk Levent yaptığı açıklamada ülkemizdeki belediyeler birliğine 240 bin TL bağış yapacağını duyurdu.

Türkiye’nin sevilen Rock sanatçısı Ahbap Grubu Başkanı Haluk Levent sosyal medya hesabından açıklama yaparak ülkemizdeki belediyeler birliğine 240 bin TL bağış yapacağını duyurdu.

KKTC halkını bu zor günde yalnız bırakmayan Levent, belediyeler birliğine tüm belediyelere dağılması için 240 bin TL yardım edeceğini açıkladı.

Bu yardımların ilerleyen günlerde devam edeceğini söyleyen Levent tüm KKTC halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hükümetin bugün açıkladığı ekonomik tedbirler paketinde belediyelerden yüzde 25lik kesinti de tepki toplamıştı.