Halkın Partisi seçim dönemi harcamalarını açıkladı

Halkın Partisi (HP), 23 Ocak erken genel seçimleri dönemindeki gelir ve harcamalarını açıkladı.

HP’den yapılan açıklamada, seçim döneminde partiye yapılan bağışlar ve kampanya giderleri olmak üzere detaylı bir şekilde harcamalar paylaşıldı.

Halkın Partisi’nin seçim dönemi gelir ve harcamalarıyla ilgili açıklamasına göre, seçim kaynakları şöyle:

SEÇİM KAYNAKLARI

“HP kaynaklarından ayrılan seçim bütçesi bir milyon 350 bin TL

Tekil şahıslar tarafından yapılan bağışlar 610 bin TL

Milletvekili adaylarından alınan bağış 550 bin TL

HP Seçim Bütçesi Toplamı 2 milyon 510 bin TL”

SEÇİM GİDERLERİ

HP seçim giderleri ise şu şekilde açıklandı:

“Prodüksiyon giderleri: 230 bin TL

Sosyal Medya Yönetim: 200 bin TL

Outdoor (Billboard) Reklam:348 bin 400 TL

Web-TV reklam: 131 bin 100 TL

Gazete reklam: 165 bin 100 TL

TV reklam: 109 bin 500 TL

Organizasyon/Toplantı/Etkinlik/Kamuoyu araştırma: 441 bin TL

Reklam Baskı Montaj: 175 bin TL

Matbaa giderleri: 176 bin TL

Lojistik Hizmet alım : 15 bin 470 TL

Danışmanlık giderleri toplamı: 38 bin 250 TL

Fotoğraf Hizmet Alım: 70 bin TL

Görsel Tasarım: 29 bin TL

Diğer giderler: 56 bin 180

Sandık temsilci genel giderleri 290 bin TL

Seçim giderleri toplamı 2 milyon 475 bin TL

Seçim bütçesinden artan toplam 35 bin TL

Parti kaynaklarına aktarılan toplam 35 bin TL”