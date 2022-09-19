Hale Özdınak anı maçı ile anıldı

Pera L.Gençler Birliği Spor Kulübü ile Eser Özdınak ve ailesi tarafından organize edilen merhume Hale Özdınak’ı anı maçı ile anıldı. Hale Özdınak anı maçı İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na bağlı Serkan Özdenkci, Yusufcan Dönder, Cenk Aras Özfuttu hakemlerin yönettiği Pera L.Gençler Birliği, China Bazaar Gençlik Gücü takımların karşı karşıya geldiği maçı 2-1 kazanan taraf Pera L.Gençler Birliği oldu.

Aksa 1.ligde İskele temsilcisi Pera L.Gençler Birliği ile Aksa Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü takımları Hale Özdınak anı maçı ile lig öncesi son hazırlık maçı oynandı. Anı maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara kupalar hakemlere madalyaları merhume Hale Özdınak’ın eşi Eser Özdınak, oğlu Arca, kız İklim Özdınak tarafından verildi.