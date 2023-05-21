Hala Sultan’dan tarihi başarı

Ortaokullararası (Yıldızlar) Hentbol Birinciliği’nde KKTC şampiyonu olarak ülkemizi Türkiye’de temsil eden Hala Sultan İlahiyat Koleji Ortaokul Erkek Hentbol Takımı tarihi bir başarıya daha imza attı. Temsilcimiz, 17-21 Mayıs tarihlerinde Trabzon’da gerçekleşen Okul Sporları Hentbol Yıldız Erkek Türkiye Yarı Finalleri’nde oynadığı tüm maçlarını kazanarak Türkiye genelinde son 8 takımın yer alacağı Türkiye Birinciliği’ne katılma hakkı elde etti.

Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni Bahir Arnal nezaretindeki Hala Sultan İlahiyat Koleji Ortaokul Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Yarı Final gruplarındaki ilk maçında Batman-Kültür Ortaokulu’nu 36-11 mağlup ederken ikinci maçında da Giresun-Mehmet Gürel Ortaokulu’nu 38-26 yendi. Gruptaki son maçında Trabzon 1-Özel Candan Ortaokulu’nu da 29-19’luk skorla geçen Hala Sultan gruptan lider olarak çapraz eşleşme maçlarına kaldı.

Temsilcimiz Türkiye Şampiyonası’na katılmak için dün çapraz eşleşmede karşılaştığı Rize-Fatih Ortaokulu’nu da 31-24 mağlup ederek yarı finalleri namağlup şampiyon tamamladı. Hala Sultan böylece Türkiye genelinde son 8 takımın yer alacağı Türkiye Finalleri’nde ülkemizi temsil edecek. Türkiye Finalleri 29 Mayıs 2023 Pazartesi-2 Haziran 2023 Cuma tarihlerinde Ordu’da gerçekleşecek.