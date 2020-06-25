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“Hal Yasa Tasarısı” komitede

25 Haziran 2020
Geçici ve Özel Komite
Geçici ve Özel Komite


Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ersan Saner başkanlığında saat 12.00’de toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre “Hal Yasa Tasarısı”nın görüşüldüğü toplantıda, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yetkililerin görüş ve önerileri dinlendi.

“Hal Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını;  malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları,  Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına  ilişkin esasları düzenleyen “Hal Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden Başkan Mahmut Özçınar, Genel Koordinatör Hüseyin Köle, Hukuk Müşaviri Müjgan Irkad, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan katıldı.

UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığında toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.


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