Kıbrıs

HAKSEN “Mındfulness-Bilinçli farkındalık” konulu seminer düzenledi

30 Kasım 2019

HAKSEN, Mindfulness – Bilinçli farkındalık konulu seminer düzenledi.

Sendikadan verilen bilgiye göre, elde edilen geliri Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurduna bağışlanacak olan seminere, konuşmacı olarak yazar Bülent Gardiyanoğlu katıldı. YDÜ AKM Salonu’ndaki seminer öncesi Lütfiye Özipek konseri yer aldı.

Seminerde açılış konuşmasını yapan  HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, “İlk başladığı günden bu yana HAKSEN olarak aynı çizgimizde devam ederek, emekçinin yanında olmaya, ancak bunu yaparken de hak ve eşitlik ilkesini ön planda tutarak önce uzlaşıyla, iletişimle sorunları çözmeye, ülkemiz, toplumumuz faydasına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Her zaman “daha iyi nasıl oluruz, daha fazla ne katkı koyabiliriz?” sorularını  sorarak hedeflerini belirlemeye çalışacaklarını belirten Türkmen, “Hızlı değil, emin adımlarla yürümek istiyoruz. Bize gerçekten inanan ve güvenen üyelerimizi ve üye olmak isteyen herkesi  işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Bizimle birlikte olan, bizleri destekleyen ve bugüne katkı koyan herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkmen, hem sosyal hem de akademik alanda  hazırlandıkları yeni projeleri de tanıttı.



Etiketler

İlgili Makaleler

DP Olağan Genel Kurultayı başladı… Tek aday Fikri Ataoğlu

30 Kasım 2019

Taçoy: Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz’deki oyunu bu adım ile bozdu

30 Kasım 2019

Karakum’da beton dökümü yapılırken inşaat çöktü, 5 işçi yaralandı

30 Kasım 2019

Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında “İklim Değişimi” konulu eğitim verildi

30 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı