HAKSEN “Mındfulness-Bilinçli farkındalık” konulu seminer düzenledi

HAKSEN, Mindfulness – Bilinçli farkındalık konulu seminer düzenledi.

Sendikadan verilen bilgiye göre, elde edilen geliri Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Yurduna bağışlanacak olan seminere, konuşmacı olarak yazar Bülent Gardiyanoğlu katıldı. YDÜ AKM Salonu’ndaki seminer öncesi Lütfiye Özipek konseri yer aldı.

Seminerde açılış konuşmasını yapan HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, “İlk başladığı günden bu yana HAKSEN olarak aynı çizgimizde devam ederek, emekçinin yanında olmaya, ancak bunu yaparken de hak ve eşitlik ilkesini ön planda tutarak önce uzlaşıyla, iletişimle sorunları çözmeye, ülkemiz, toplumumuz faydasına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Her zaman “daha iyi nasıl oluruz, daha fazla ne katkı koyabiliriz?” sorularını sorarak hedeflerini belirlemeye çalışacaklarını belirten Türkmen, “Hızlı değil, emin adımlarla yürümek istiyoruz. Bize gerçekten inanan ve güvenen üyelerimizi ve üye olmak isteyen herkesi işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Bizimle birlikte olan, bizleri destekleyen ve bugüne katkı koyan herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Türkmen, hem sosyal hem de akademik alanda hazırlandıkları yeni projeleri de tanıttı.