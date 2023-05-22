Hakan Tazegül “19 Mayıs Samsun Yarı Maraton” birincisi geldi

Türkiye Atletizm Federasyonu, Samsun Atletizm İl temsilciği iş birliğinde düzenlenen 19 Mayıs Samsun Yarı Maratonu yapıldı. Başarılı atletimiz Hakan Tazegül ferdi yarışta Türkiye genelinde birinci olarak çok başarılı sonuç elde etti.

Hakan Tazegül birinci oldu

Türkiye’nin Samsun ilinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Samsun Yarı Maratonu’nda yarışan ülke atletizminin başarılı uzun mesafe koşucularından Hakan Tazegül, iddialı bir şekilde katıldığı yarı maratonunda önemli derece elde etti. 19 Mayıs Samsun yarı maratonda sporcular 21 kilometrelik yarı maratonda koşan atletler dereceye girebilmek için yarıştılar. Samsun’da düzenlenen 19 Mayıs Samsun yarı maratonuna 272 atlet katılırken, ülkemizi temsil eden Hakan Tazegül 40-44 yaş gurubunda ferdi olarak katıldığı yarışta 112.46’lık derecesiyle Türkiye genelinde birinci oldu. İstanbul Atletizm Spor Kulübü’nden 113.34’lük derecesiyle Levent Kuva ikinci, Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü’nden 114.13’lük derecesiyle Sinan Koşay üçüncü oldu.

Takımsal birincilik geldi

19 Mayıs Samsun Yarı Maratonu’na 6 takım katıldığı yarış da Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ordu Milli Takımında yer alarak yarışan başarılı atletimiz Hakan Tazegül takım sıralamasında birinci oldu. Başarılı Atlet Hakan Tazegül, Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımıyla genel klasmanda da altıncı oldu. Takım sıralamasında Mardin Kızıltepe Spor Lisesi Spor Kulübü ikinci, İstanbul Atletizm Spor Kulübü ise üçüncü oldu.