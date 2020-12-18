Ekonomi
Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları
Piyasalar kapanırken 14 – 18 Aralık haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.
Döviz kurlarında;
- Güney Afrika Randı (ZAR) – %1,31
- Norveç Kronu (NOK) – %0,10 artış gösterdi.
Kripto paralarda;
- Keep Network (KEEP) – 100K%
- Litecoin (LTC) – 46,42%
- Bitcoin (BTC) – 26,56%
- Bitcoin Cash (BCH) – 19,54% artış gösterdi.
Emtialarda;
- Gümüş – %8,41
- Amerikan Kahve C – %4,98
- Ham Petrol – %4,96
- Kalorifer Yakıtı – %4,93 artış gösterdi.
Hisselerde ise,
- Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) – %25,15
- Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS (ARDYZ) – %17,39
- Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) – %16,42
- İş Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) – %16,19
- Tumosan Motor ve Traktor Sanayi A.Ş. (TMSN) – %15,42 artış gösterdi.