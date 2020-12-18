Ekonomi

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

18 Aralık 2020
çok kazandıran yatırım araçları



Piyasalar kapanırken 14 – 18 Aralık haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.

Döviz kurlarında;

  • Güney Afrika Randı (ZAR) – %1,31
  • Norveç Kronu (NOK) – %0,10 artış gösterdi.

Kripto paralarda;

  • Keep Network (KEEP) – 100K%
  • Litecoin (LTC) – 46,42%
  • Bitcoin (BTC) – 26,56%
  • Bitcoin Cash (BCH) – 19,54% artış gösterdi.

Emtialarda;

  • Gümüş – %8,41
  • Amerikan Kahve C – %4,98
  • Ham Petrol – %4,96
  • Kalorifer Yakıtı – %4,93 artış gösterdi.

Hisselerde ise,

  • Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) – %25,15
  • Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS (ARDYZ) – %17,39
  • Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) – %16,42
  • İş Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) – %16,19
  • Tumosan Motor ve Traktor Sanayi A.Ş. (TMSN) – %15,42 artış gösterdi.



devlet piyangosu





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18 Aralık 2020


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