Kıbrıs

Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

17 Eylül 2021
Haftalık gıda analiz sonuçları





Tarım Dairesi, 10-16 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler çizelgesinde değerlendirildi.



Analizler sonucunda ithal ürünlerden 54 numuneden 53’ünün temiz olduğu saptanırken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulundu. Deftera Gıda Ltd. ait havuçta, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden ise 7 numuneden 6 numune temiz olup, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı. Mağusa sakinlerinden Bekir Cura’ya ait marulda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

 

 17 Eylül  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
1Svs Tic. Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
2Svs Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
3Svs Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
4Svs Tic. Ltd.İthalSiyah ÜzümTemiz
5Hürsen Tarım Ür.İthalDomatesTemiz
6Onbaşı İşl. Ltd.İthalHavuçTemiz
7Cahide KılıçİthalHavuçTemiz
8Cahide KılıçİthalSultani ÜzümTemiz
9Cahide KılıçİthalDomatesTemiz
10Cahide KılıçİthalElma GalaTemiz
11Halil Kasap Paz.İthalSultani ÜzümTemiz
12Halil Kasap Paz.İthalHavuçTemiz
13Levent San. Ltd.İthalMısır yemlikTemiz
14Selgün Tic.İthalSultani ÜzümTemiz
15Selgün Tic.İthalErikTemiz
16Onbaşı İşl. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
17Onbaşı İşl. Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
18Onbaşı İşl. Ltd.İthalDomatesTemiz
19Deftera Gıda Ltd.İthalDomatesTemiz
20Deftera Gıda Ltd.İthalElma stkTemiz
21Deftera Gıda Ltd.İthalHavuçLimit Üstü
22Hürsen Tarım Ür.İthalDomatesTemiz
23Svs Tic. Ltd.İthalDomatesTemiz
24Svs Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
25Svs Tic. Ltd.İthalBeyaz ÜzümTemiz
23Svs Tic. Ltd.İthalHavuçTemiz
27Halil Kasap Paz.İthalDomatesTemiz
28Halil Kasap Paz.İthalHavuçTemiz
29Cahide KılıçİthalDomatesTemiz
30Cahide KılıçİthalArmut S.MTemiz
31Cahide KılıçİthalHavuçTemiz
32Cahide KılıçİthalElma stkTemiz
33Svs Tic. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
34Svs Tic. Ltd.İthalElma stkTemiz
35TÜKİthalArpa YemlikTemiz
36Özçağ Free PortİthalArpa YemlikTemiz
37Köşe Tic. Ltd.İthalDomatesTemiz
38Köşe Tic. Ltd.İthalHavuçTemiz
39Cahide KılıçİthalSiyah ErikTemiz
40Cahide KılıçİthalAyşe FasulyeTemiz
41Cahide KılıçİthalDomatesTemiz
42Cahide KılıçİthalElma GalaTemiz
43Erkan GökİthalÜzümTemiz
44Bekir CuraİthalDomatesTemiz
45Svs Tic. Ltd.İthalSultani ÜzümTemiz
46Svs Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
47Svs Tic. Ltd.İthalPancarTemiz
48Svs Tic. Ltd.İthalHavuçTemiz
49Svs Tic. Ltd.İthalDomatesTemiz
50Hürsen Tarım Ür.İthalDomatesTemiz
51Onbaşı İşl. Ltd.İthalPancarTemiz
52Onbaşı İşl. Ltd.İthalDomatesTemiz
53Onbaşı İşl. Ltd.İthalŞeftaliTemiz
54Onbaşı İşl. Ltd.İthalNektarinTemiz
55Bekir CuraMağusaMarul Limit Üstü
56Ahmet CoşkunMağusaHıyarTemiz
57İbrahim ŞenerMağusaHıyarTemiz
58Vehbi YıldızMağusaPatlıcanTemiz
59Serpıl BayurOzanköyBöğrülceTemiz
61Menteş SoymertÇatalköyPatlıcanTemiz
62Hüseyin AğaVadilikabakTemiz

 

 

 





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17 Eylül 2021


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