Kıbrıs

Haftalık gıda analiz sonuçları

27 Mart 2020

Tarım Dairesi 19 -26 Mart 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.           

İthal ürünlerden 9 numuneden 9 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen  ürün bulunmamıştır.

Yerli ürünlerden 14 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Alsancak Köyü sakinlerinden Fikri Terkan’a ait kapya biberde  Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verilmiştir.

 

  27 Mart 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Soya Küsbesi

ithal

M.Haci Ali Ltd.

Temiz

2

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk

Temiz

3

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Amasya

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

6

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Granny Smith

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.Maria

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

10

Kamuran Ender

Bostancı

Soğan

Temiz

11

Zeliha Köymen

Bostancı

Domates

Temiz

12

Rüstem Canlısoy

Güzelyurt

Bezelye

Temiz

13

Aytaç Yeğen

Akova

Brokoli

Temiz

14

Aytaç Yeğen

Akova

Çiçek Lahanası

Temiz

15

Aytaç Yeğen

Akova

Alabaş

Temiz

16

Aytaç Yeğen

Akova

Beyaz Sarma

Temiz

17

Musa Oğuz

Gelincik

Marul

Temiz

18

Musa Oğuz

Gelincik

Domates

Temiz

19

İbrahim Altıntaş

Yeşilköy

Taze Yeşil Soğan

Temiz

20

İbrahim Altıntaş

Yeşilköy

Pırasa

Temiz

21

Sevinç Dağaşan

Yeşilköy

Domates

Temiz

22

Ahmet Uzun

Ozanköy

Domates

Temiz

23

Fikri Terkan

Alsancak

Kapya Biber

İmha



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