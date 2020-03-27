Haftalık gıda analiz sonuçları
Tarım Dairesi 19 -26 Mart 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 9 numuneden 9 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.
Yerli ürünlerden 14 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.
Alsancak Köyü sakinlerinden Fikri Terkan’a ait kapya biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verilmiştir.
|27 Mart 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim
Yerli/ithal
Ürün
Analiz Sonucu
|1
Soya Küsbesi
ithal
M.Haci Ali Ltd.
Temiz
|2
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Stk
Temiz
|3
Halil Kasap Paz.
İthal
Elma Golden
Temiz
|4
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Amasya
Temiz
|5
SVS Tic. Ltd.
İthal
Elma Stk
Temiz
|6
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Çeri Domates
Temiz
|7
Onbaşı İşl. Ltd.
İthal
Elma Granny Smith
Temiz
|8
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut S.Maria
Temiz
|9
SVS Tic. Ltd.
İthal
Armut Deveci
Temiz
|10
Kamuran Ender
Bostancı
Soğan
Temiz
|11
Zeliha Köymen
Bostancı
Domates
Temiz
|12
Rüstem Canlısoy
Güzelyurt
Bezelye
Temiz
|13
Aytaç Yeğen
Akova
Temiz
|14
Aytaç Yeğen
Akova
Çiçek Lahanası
Temiz
|15
Aytaç Yeğen
Akova
Alabaş
Temiz
|16
Aytaç Yeğen
Akova
Beyaz Sarma
Temiz
|17
Musa Oğuz
Gelincik
Marul
Temiz
|18
Musa Oğuz
Gelincik
Domates
Temiz
|19
İbrahim Altıntaş
Yeşilköy
Taze Yeşil Soğan
Temiz
|20
İbrahim Altıntaş
Yeşilköy
Pırasa
Temiz
|21
Sevinç Dağaşan
Yeşilköy
Domates
Temiz
|22
Ahmet Uzun
Ozanköy
Domates
Temiz
|23
Fikri Terkan
Alsancak
Kapya Biber
İmha