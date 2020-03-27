Haftalık gıda analiz sonuçları

Tarım Dairesi 19 -26 Mart 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 9 numuneden 9 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır.

Yerli ürünlerden 14 numuneden 13 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur.

Alsancak Köyü sakinlerinden Fikri Terkan’a ait kapya biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden ürünün imhasına karar verilmiştir.