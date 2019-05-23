Güzelyurt’ta trafik kazası
Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Saat 13.00 sıralarındaki kaza, Kathleen Jones’un (K-72) kullandığı KRP 207 plakalı salon aracın Güzelyurt-Lefke ana yolu kavşağında durmadan dikkatsizce Güzelyurt-Lefkoşa ana yoluna giriş yaparak, Hüseyin Doğan’ın yönetimindeki RD 368 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan RD 368 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Doğan ve KRP 207 plakalı araç sürücüsü Kathleen Jones kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip taburcu olurlarken, KRP 207 plakalı aracın yolcusu Norma Jeanette Watson (K-79) ağır yaralandı.
Watson, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaburga kırığı ile akciğer yırtılması teşhisi ile kalp damar cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Kaza sonrası sürücülerden Jones (K-72) tutuklandı.