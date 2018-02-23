Güzelyurt’ta asayiş ve trafik operasyonu

Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında “Asayiş ve Trafik Operasyonu” düzenlendi.

Polisin açıklamasına göre dün 14.00-18.00 saatleri arasında yapılan operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, bet ofisleri ve alkollü içki satılan yerlerde yapılan kontrollerde kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu, toplam 150 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 15 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç ise trafikten men edildi.