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Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetleri dışında hiçbir sağlık hizmeti verilmeyecek

25 Ekim 2019

Sağlıkta örgütlü sendikalar, bugün Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görevli hekimler, hemşireler, ambulans şoförleri ve güvenlik görevlisinin, poliste tutuklu bulunan bir şahsın yakınları tarafından darp edildiğini kaydetti.

Sağlıkta örgütlü sendikalar, aldıkları ortak karar doğrultusunda bugünden itibaren Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetleri dışında hiçbir sağlık hizmetinin verilmeyeceğini ve idarenin güvenlik zaafiyetleri başta olmak üzere kamu sağlık merkezlerinin eksikliklerini gidermemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Sendikalar ortak yaptığı yazılı açıklamada, “Kamu sağlık çalışanları olarak can güvenliğimizin bile sağlanamadığı bu ortamda sağlık hizmeti vermek artık mümkün değildir” dedi.

Açıklamada, “bahsi geçen olaya karışan ve kamu sağlık çalışanlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem sürecinin başlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü de göreve” davet edildi.

Açıklamaya, Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) imza koydu.

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