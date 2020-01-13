Kıbrıs

Güzelyurt bölgesinde hava savunma silahları ile atış yapılacak

13 Ocak 2020
Cengiz Topel atış alanı

Güzelyurt Kaymakamlığı, 28-29 Ocak tarihlerinde, Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış Bölgesinde, hava savunma silahları ile atış yapılacağını açıkladı.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, atışların 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı, can ve mal güvenliği açısından belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre, atış yapılacak ve girilmemesi gereken bölgeler şöyle:

Batıda; Kum Tepe 1100 m kuzeyi ile Yayla mezrası 1500 m batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı. Doğuda; Yayla mezrası-İkişehitler köyü uzanımı hattının 500 m batısı. Kuzeyde; Güzelyurt Deresi 1000 m güneyi ve uzanımı hattı. Güneyde; Kumköy Helikopter pistinden denize giden yolun 500 m kuzeye uzanımı hattı. Batıda; Kum tepe 1100 m kuzeyi ile yayla mezrası 1500 m batısı arasında kalan deniz kıyısı hattından denize doğru uzanan 5 kilometrelik alan.



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