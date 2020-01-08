Kıbrıs

Güzelyurt – Akdeniz eski yolu su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatıldı

8 Ocak 2020

Güzelyurt’ta Diren Tarım önlerinden başlayan,  Güzelyurt – Akdeniz eski yolu, su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da ise, Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mağusa gidiş yönüne kapalı olarak bulunan Atatürk Spor Salonu trafik ışıkları ile Altınbaş petrol ışıkları arasındaki yol yeniden trafiğe açıldı.

Atatürk Spor Salonu ışıklarındaki arızanın devam ettiği belirtildi.



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