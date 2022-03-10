Guterres: Covid-19 salgını bitmedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Kovid-19 salgınının başlamasının ikinci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, salgının henüz sona ermediğini söyleyerek, dünya genelindeki aşı dağılımındaki eşitsizliğe vurgu yaptı.

Şarkul Avsat’ın haberine göre, Guterres, salgının en korkunç sonucunun, dünyada kaydedilen 446 milyondan fazla vaka sayısı ve 6 milyondan fazla ölümle, milyonlarca insanın sağlığının ve yaşamının etkilenmiş olması, sayısız insanın ise akıl sağlığının bozulmasından muzdarip olması olduğunu söyledi.

Guterres “Eşi görülmemiş halk sağlığı önlemleri ve aşıların çok hızlı geliştirilmesi sayesinde dünyanın birçok bölgesi salgını kontrol altına almayı başarıyor. Ancak salgının bittiğini düşünürsek büyük bir hata yaparız” dedi ve “Aşıların dağıtımında bariz bir eşitsizlik var ve dünyamız salgından çıkış konusunda eşit olmayan bir iyileşmeye izin veremez” diye ekledi.

“Üreticiler ayda 1,5 milyar doz aşı üretiyor. Ancak yaklaşık üç milyar insan hala ilk doz aşısını almayı bekliyor” diyen Guterres, bu durumu, zengin ülkelerin vatandaşlarının sağlığına fakir ülkelerin vatandaşlarının sağlığından daha fazla öncelik veren politika ve bütçe kararlarından kaynaklanan bir başarısızlık olarak nitelendirdi. Bu durumun her ülkede daha fazla mutasyon, daha fazla kapanma tedbiri ve daha fazla acı ve fedakarlıklara sebep olduğunu, insanlık tarihinin bu talihsiz kesitine kesin bir son verilmesi çağrısında bulundu.