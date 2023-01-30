Güreşte Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Güreş olağan mali genel kurulu dün Rıfat Şener Güreş Salonu’nda gerçekleşti. Yedi kulüp temsilcisinin katıldığı genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını federasyon başkanı Mehmet Öznacar yaptı. Daha sonra Başkanlık divanı oluşturuldu. Hüseyin Kavaz divan başkanlığına, Hakkı Karapelit ve Turgut Çevirgen ise divan sekreterliğine oy birliği ile seçildi. Gündemdeki konular tek tek ele alınarak tümü de oy birliği ile onaylandı.

Dilek ve temennilerde konuşan kulüp temsilcileri ata sporumuz güreşe devletin ayırdığı katkının yeterli olmadığını ve bunu artırılması gerektiğini söylediler.

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