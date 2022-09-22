Güreşseverler Derneği, Çetin Özyıldız’a ödül verecek

Güreşseverler Derneği. 17.Rifat Şener Güreş Hizmet Ödülü’nü Çetin Özyıldız’a verecek. Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa’da 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak ödül töreni saat 11.00’de başlayacak. Törende, KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener’le ilgili video gösteriminin ardından Çetin Özyıldız’a ödülü takdim edilecek.

ÇETİN ÖZYILDIZ’IN ÖZGEÇMİŞİ

27 Mart 1953 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. 1967 yılında ferdi olarak güreş çalışmalarına başladı. Kulüp olarak ilk lisansını 1970 yılında Çetinkaya’da çıkardı. Daha sonra Küçük Kaymaklı adına güreşti. 1978 yılından itibaren Haspolat Sanayi Gençlik Spor Kulübü’nün güreşçisi ve yöneticisi olarak güreşe hizmet vererek bu kulübün başarılarında pay sahibi oldu. Atatürk’ün 100.doğum yıldönümü dolayısıyla 1981 yılında düzenlenen güreş müsabakalarında Haspolat güreş takımıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Güreş Federasyonu’nun 1982 yılında Fikri Kanlıçay yönetiminde düzenlediği güreş hakemi ve güreş antrenörü kurslarını başarıyla tamamladı. Kardeşleri Mustafa ve Nazım’ın yanı sıra oğulları Ahmet ve Ceyhan da yıllarca güreş tuttu.

RİFAT ŞENER GÜREŞ ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ ALANLAR

1) 12 Haziran 2006: Raif Kaya

2) 13 Nisan 2007: Mehmet Refikoğlu

3) 18 Eylül 2008: Fikri Kanlıçay

4) 7 Ekim 2009: Cemal Kanatlı

5) 20 Eylül 2010: Hülagü Aytaçoğlu

6) 28 Eylül 2011: Abbas Pehlivan

7) 18 Eylül 2012: Hüseyin Camoğlu

8) 18 Eylül 2013: Nafiz Çeliker

9) 18 Eylül 2014: Harper Kutluhan

10) 18 Eylül 2015: Kemal Barbet

11) 22 Eylül 2016: Ümit Alkan

12) 12 Eylül 2017: Babür Özar.

13) 6 Kasım 2018: Mustafa Özyıldız

14) 18 Eylül 2019: Ahmet Şener

15) 25 Kasım 2020: Mustafa Denizgezen

16) 18 Eylül 2021: Olgun Özdoğal