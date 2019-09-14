Kıbrıs

Gürcafer patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi

14 Eylül 2019

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne’de meydana gelen patlama ve yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek,   zarar gören Acapulco Otel sahibi Çağıner ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Gürcafer yazılı açıklamasında,  yaşanan bu felaketten alınması gereken derslerin alındığı umudunu ifade etti ve “Umarım ki, biraz zaman geçince olay unutulmaz ve alınan dersler doğrultusunda, gereğinin yapılması için devlete yakışır bir davranış sergilenir” dedi.

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