Gürcafer: Oldu olacak bırakın ülkeyi de Taşyapı Şirketi yönetsin!

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, ‘cevizcinin çuvalından hovardalık’ yapıldığını vurguladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yapılacak işlerin yerli şirketler yerine yabancılara verilmesini sert bir dille eleştirdi. Havaalanı inşaatını, yolları ve pandemi hastanesini ‘Taşyapı İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş’nin yaptığını ve yapacağını belirten Gürcafer, “Oldu olacak bırakın ülkeyi de Taşyapı yönetsin!” dedi.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Gönül isterdi ki ihtiyaçlarla ilgili yatırımlar ekonomiye ve ekmek parasını kazanabilmek için devletin iş açmasını bekleyen insanlara da hitap edecek şekilde olsun. Ancak yine her zamankinden farklı olmadı. Ve yine para Türkiye’den geldiği gibi işi yapacak olan da Türkiye’den geldi. Eskiden olduğu gibi ‘Cevizcinin çuvalından hovardalık’ yapıldı.

Sayın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, ‘Yollar yapılıyor’ diye reklam yapıyor. Ancak yerli firmaların hepsi ağacın altında boşta bekliyor…

Sayın Başbakan ‘pandemi hastahanesi yapılıyor’ diye açıklama yapıyor. Ancak birçok yerli müteahhidimiz şirketine kilit vurmuş, çalışanlarını durduruyor..

Konu çok hassas bir konu… Salgın nedeniyle sesimizi çıkarmıyoruz. İnsanımızın sağlığını herşeyden çok önemsediğimizden susuyoruz. Ama yaptıklarınızı bir yerlere not ediyoruz, bilginiz olsun!

Marifet, ekonominin bu dar zamanlarında bu işlerin yerli insanlarımızca yapılmasını başarabilmekti. Ama siz her zamanki gibi işin kolayını tercih ettiniz.

Havaalanınızı Taşyapı yapıyor, yolunuzu da Taşyapı yapıyor, pandemi hastahanenizi de Taşyapı yapıyor. Oldu olacak bırakın ülkeyi de Taşyapı İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş yönetsin!”