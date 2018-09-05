Gürcafer: İnşaat sektörü batarsa siz de batarsınız

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, inşaatın esas girdi maliyetlerini oluşturan ana maddelere gelen zamların kontrolsüz ve düşüncesizce yapıldığını belirterek, “Krizi fırsata çevirenlere tavsiyem; inşaat sektörünün batması halinde inşaat malzemesi üreten ve ithal edenlerin de batacağının farkına vararak, kendi ayaklarına kurşun sıkmayı bırakmalarıdır” dedi.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada,, inşaat sektörünün canlı kalmasının konut satışının devamına bağlı olduğunu ifade ederek, “Yani inşaat maliyetlerini aşağıya çekmeyi ve insanlarımızın alım gücüne ulaşmayı başaramazsak, yıllık 6 bin konut iç pazar talebi tamamen ölür. Bu durumda da tüm alt sektörlerle birlikte bizleri bir felakete sürükler” dedi.

“Maalesef inşaatın esas girdi maliyetlerini oluşturan ana maddelere gelen zamlar kontrolsüz ve düşüncesizce yapılmakta, döviz patlaması belli kesimlerce fırsat olarak değerlendirilmeye çalışılmaktadır” ifadelerine yer veren Gürcafer, şöyle dedi:

“Krizi fırsata çevirenlere tavsiyem; inşaat sektörünün batması halinde inşaat malzemesi üreten ve ithal edenlerin de batacağının farkına vararak, kendi ayaklarına kurşun sıkmayı bırakmalarıdır.”