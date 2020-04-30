Kıbrıs

Gürcafer: Bizlere düşen emekçilere sahip çıkmaktır

30 Nisan 2020
Cafer Gürcafer
Cafer Gürcafer

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yayımladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajında, korona virüs salgınının çalışma hayatında neden olduğu olumsuz etkiye vurgu yaparak, açılacak olan işyerlerinde gereken tedbirlerin eksiksiz olarak alınması çağrısında bulundu

Gürcafer’in mesajı şöyle:

“1 Mayıs İşçi Bayramı, alın teri kazancının kutsallığı ve demokrasi ve güvenli gelecek için mücadele günüdür.

Bu yıl 1 Mayıs tüm dünyada korona virüs salgınının gölgesinde kutlanacaktır. Emekçilerimiz bir süredir işlerinden uzakta ve zor durumda kalmıştır. Bilindiği gibi, korona virüs salgını çalışma hayatını ve ekonomiyi derinden etkilemiştir. Bu noktada, işverenlere düşen ise emekçilere sahip çıkmaktır.

4 Mayıs tarihinde ise emekçilerimiz yeniden işbaşı yapacaklardır ancak işbaşı yapılacak her yerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının yanı sıra korona virüse karşı gereken tedbirleri eksiksiz olarak almak herkesin boynunun borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın çalışma barışı ile dayanışma ruhunun güçlenmesine ve emekçilerin daha refah bir dünyada yaşamasına vesile olmasını temenni eder, tüm dünya emekçilerinin emek ve dayanışma gününü kutlarım.”



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