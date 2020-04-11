Günümüze göre,  Ve geleceğimiz

Bu gün Corona virüs salgın hastalığı dolayısıyla günümüze uygun Nazım Hikmet’in bir şiirini paylaşmak istedim ben de… Geçen gün, haftanın şiiri olarak benimsenmiş bu şiiri arkadaşım mesajıyla benimle paylaştı. Şiirlerini beğendiğim ünlü şairin belki çoğunuzun bildiği şiirini umut verici olduğu için paylaşıyorum;

Hastalar

kardeşlerim

iyileşeceksiniz.

Ağrılar, sızılar dinecek

Yumuşak,

Ilık bir yaz akşamı gibi inecek

ağır, yeşil dalların ardından rahatlık.

Hastalar, kardeşlerim,

biraz daha sabır, biraz daha inat.

Kapının arkasında bekleyen ölüm değil,

hayat.

Kapının arkasında dünya,

cıvıl cıvıl

Kalkacaksınız yatağınızdan,

gideceksiniz.

Tuzun, ekmeğin, güneşin tadını

yeni baştan keşfedeceksiniz.

Sararmak limon gibi, mum gibi erimek,

devrilmek kof bir çınar gibi ansızdan,

Kardeşler, hastalar,

biz ne limonuz, ne mum, ne çınar.

Biz insanız çok şükür

çok şükür biliriz, ilacımıza

umudumuzu katmasını.

’yaşamak gerek’

diyerek

ayak direyerek

dayatmasını.

Hastalar,

Kardeşlerim,

İyileşeceğiz.

Ağrılar, sızılar dinecek,

yumuşak,

ılık

bir yaz akşamı inecek,

ağır yeşil dalların ardından rahatlık.

İnşallah hepimizin ve dünyamızın sağlıklı günlere kavuşması dileğimle, her zaman geleceğe umutlu bakalım.

Özellikle 20.yüzyılın sonlarında ve 21.yüzyılda dünya, özellikle de II. Dünya savaşından bu yana en kötü yıllarını yaşamakta idi.. Savaşlar, mülteciler, insan tacirleri, şiddet, uyuşturucu, organ mafyaları ve her türden mafyalaşmalar, açlık, sefalet içinde olanlarla bunun yanında büyüyen ultra zenginlikler ve şişkin kara para, katlanan servetlerle sömürülen insanlar, ve orta kesimin silinmesine gidiş yolunda açılan gelir uçurumu ile vahşi kapitalizmin acımasızlığı sonucu sosyal ve ekonomik adaletsizlikler.

Dünyayı kirleten faktörler karşısında bir noktada ‘bir dur’ diyecek Yaratan Allahın, yaratan gücün ders vericiliğini izliyoruz.. Dünyada bütün insanların eve kapanmasıyla bu hırsların frenlenmesine ve insan olma vasıflarının geliştirilmesine, dünyanın her açıdan ‘temizlenmesine’ belki ders olur. Bir durur ve düşünürüz belki vesile olur bir günlük, bir anlık dünya olabildiği gerçeğine …

Ama örneğin şu anda başka ülkeleri bilmem ama ülkemizde yaşananlar bu ümitleri törpülüyor. Yazık ediliyor. Halkımıza da ülkemize de… Hırslar devam ediyor. Katılaşmış bazı vicdanlarda yardımlaşma ruhunun kaybolduğunu görmek, yine bazıları için ders alınmadığının kanıtıdır maalesef. Her şey önce Sağlık için olsun seferberliğine tüm vatandaşların katılması gerekir.

‘Senin malın hepimizin, Benim malım yine benim,’ zihniyeti ve yukarıdaki ideoloji ile devlet yürütülemez maalesef. Yöneticilere adaletle yönetim için büyük görevler düşer.