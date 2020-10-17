Güney’in 2021 bütçesine Brüksel denetimi

Brüksel’in Güney Kıbrıs’tan “Kurtarma Fonu çerçevesinde yapılması öngörülen reform ve yatırımların hayata geçirilmesinin dikkate alınacağı 2021 yılı bütçe ve mali planlama taslağını istediği” haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Bütçe Brüksel’de” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ın 2021 yılı bütçe taslak planıyla ilgili direktifler verdiğini yazdı.

Güney Kıbrıs ve İtalya’nın hala taslağı göndermeyen ülkeler olduğunu kaydeden gazete, bütçe taslağının pandemi ve pandeminin mali planlamalardaki etkisini dikkate alması gerekeceğini de ekledi.

Gazete, başka bir haberinde ise, Rum kesimindeki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın 2020 yılının ikinci üç aylık diliminde yüzde 12,2 oranında daraldığını yazdı.