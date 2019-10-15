Güney KıbrısKıbrıs

Güneye 58 bin grip aşısı gelecek

15 Ekim 2019
grip

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın, şu ana kadar Kıbrıs’ın güneyine 10 bin grip aşısı geldiğini ve Kasım ayı ortasına kadar bu rakamın toplam 58 bine ulaşacağını açıkladığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinin haberinde, dönemsel griple ilgili aşılamaların önümüzdeki Cuma gününden itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerinde başlanacağı belirtildi.

Haberde, aşıların, hastalık açısından hassas olan gruplar için bedava olduğu da kaydedildi.

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