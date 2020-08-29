Güneydeki Kıbrıs Bankası 126 milyon Euro zarar açıkladı

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren Kıbrıs Bankası 2020 yılının ilk yarısında 126 milyon Euro zarar açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Bankası’ndan yapılan açıklamada, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde bankanın 126 milyon Euro zarar duyurusu yaptığını yazdılar.

Habere göre bankadan yapılan açıklamada özetle, “bankanın Korona virüs salgını dönemindeki zorluklarla mücadelede daha iyi bir durumda olduğu” ifade edilerek, gelecekteki zorlukların aşılması için de mevcut planların uygulanmasına ve müşterilerle yakın işbirliği yapılmasına devam edileceği” belirtildi.