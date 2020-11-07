Güney’de vakaların yüzde 85’i yerel bulaş kaynaklı

Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Epidemiyolojik Gözetim Birimi ve koronavirüs için bilimsel danışma komitesinin raporuna göre, son 15 gündür Güney Kıbrıs’ta kaydedilen epidemiyolojik verilerin son derece endişe verici seviyelerde bulunduğu belirtildi.

Epidemiyolojik ekip üyesi Prof. Yorgos Nikolopulos’un basın açıklamasında sunduğu istatistiksel verilere göre, 18-31 Ekim arasında, teyit edilen 1,800 covid-19 vakası kaydedildiğini belirtti.

Bu sayının, Mart ayında pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen vaka sayısının 3’te 1’inden fazla olduğuna dikkat çekti.

31 Ekim’e kadar olan veriler temelinde, Güney Kıbrıs’ta 4,422 koronavirüs vakası kaydedildi.

Hayatını kaybeden kişilerin sayısı toplam 33’e yükseldi ve teşhis konulan vakaların ölüm oranı %0,8’e ulaştı.

Epidemiyolojik tarihçe temelinde, vakaların %85,3’ünün yerel bulaş olması yetkili birimlerin yoğun endişesine neden oldu.

Yakın zamanda yolculuk geçmişi bulunan vakaların oranının %6,7 ve epidemiyolojik geçmişi bilinemeyen vakalarının oranının ise %8 olduğu belirtildi.

Öte yandan Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü, kamu hastanelerine başvuran koronavirüs vakalarının sayısının artması nedeniyle, özel sektördeki doktorların harekete geçirilmesini talep etti.

Mağusa’daki referans hastanesi, sadece koronavirüs vakalarına tedavi sağlayacak.

Mağusa Hastanesi’ndeki sağlık uzmanları, hastanede çalışan personelin yorgunluk eşiğine ulaştığını belirtti. Hastanede 3 doktora ve 10 hemşireye daha ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Limasol ve Lefkoşa hastanelerinde yeni yataklar için talimat verildi. Limasol hastanesinde 70 yatak kapasitesi sadece koronavirüs hastalarını kabul edilecek şekilde düzenlendi

Virüs bulaşan hastalar, Lefkoşa hastanesinin bir bölümünde tedavi görebilecek.

Mevcut yatakların dolması durumunda, Lefkoşa hastanesinde kullanılabilecek 26 yatak kapasiteli bir bölüm devreye girecek.