Güneyde son 24 saat… 10 kişinin durumu kritik!

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 17 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 179’a ulaştığı haber verildi.

Yapılan açıklamada, dün açıklanan yeni vakalardan 3’ünün Avrupa ülkelerinden Kıbrıs’ın güneyine dönüş yapan kişiler olduğunu yazan Alithia gazetesi, 10 kişinin hali hazırda teyit edilmiş olan vakaların temaslarının izlenmesi sonucu tespit edildiğini, bir kişinin İngiliz Üslerinden olduğunu, 3 kişinin ise virüsü nasıl kaptığının araştırıldığını kaydetti.

Gazeteye göre, Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlisi ve Pandemi Danışma Kurulu Üyesi Dr. Leondios Kostrikis de açıklamasında, bugünkü olgular temelinde, Kıbrıs’ın güneyindeki pozitif vaka sayısının, İngiliz Üslerindeki beş vaka da dahil olmak üzere, 179 olduğunu dile getirdi.

VAKALARIN ŞEHİRLERE DAĞILIMI… KORONAVİRÜS EN ÇOK LEFKOŞA VE BAF’I ETKİLEDİ

Güneyde dün ilk kez vakaların şehirlere göre dağılımının açıklandığını da yazan gazete, en çok vakanın Baf ve Lefkoşa’da olduğunu belirtti.

Gazete vakaların yüzde 27’sinin Baf, diğer yüzde 27’lik kısmının Lefkoşa, yüzde 21’inin Larnaka, yüzde 14’ünün Limasol ve yüzde 7’sinin “Mağusa” bölgesinde tespit edildiğini de vurguladı.

179 vakanın toplam 5 bin 917 laboratuvar analizi gerçekleştirilmesiyle tespit edildiğini de belirten Kostrikis, 179 vakadan 95’inin temas yoluyla gerçekleştiğini, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören 15 kişinin ise iyileştiğini ifade etti.

Kostrikis, herkesin ortaklaşa gösterdiği çabaların sonucu açısından, önümüzdeki günlerin belirleyici olduğuna da işaret etti.

TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI

“Mağusa” bölgesindeki hastanede 23 kişinin tedavi görmekte olduğunu ve bunlardan 4’ünün yoğun bakım ünitesinde olduğunu yazan gazete, 3’ü Limasol, 7’si de Lefkoşa güneyinde Genel Hastanesi yoğun bakımlarında olmak üzere 10 kişinin de solunum cihazına bağlı tedavi görmekte olduğuna işaret etti.

Bu hastaların durumunun şu ana kadar istikrarlı fakat kritik olduğunu yazan gazete, Limasol hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir kişinin daha tedavi gördüğünü, fakat bu kişinin solunum cihazına bağlı olmadığını yazdı.

“Mağusa” bölgesindeki hastanede şu ana kadar 45 kişinin tedavi edildiği ve bunların 15’inin iyileştiğini yineleyen gazete, 7 kişinin de daha ileri tedavi için Lefkoşa ve Limasol hastaneleri yoğun bakım ünitelerine sevk edildiğini ekledi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR KRİTİK

Bu başlık altında yayımladığı haberinde, yetkili makamların koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için kesintisiz bir mücadele verdiklerini de yazan gazete, uzmanların önümüzdeki günleri kritik olarak nitelediklerine de yer verdi.

Şu an eldeki tek silahın insanların kendilerini karantinaya almaları ve başka kişilerle temastan kaçınmaları olduğuna işaret eden gazete, bununla birlikte vakaların artacağı yönünde bir değerlendirme bulunduğunu, çünkü bir yandan virüsü nerden kaptığı bilinmeyen vakalar bulunduğunu, diğer yandan da test döngüsünün toplum içerisinde artmasının, virüsün nüfus içerisinde yayıldığı seviyeleri gözler önüne sereceğini belirtti.

Önümüzdeki iki haftanın salgının pik noktası (doruk noktası) açısından çok şey göstereceğini yazan gazete, uzmanların, zor günlerin şimdi başladığına ve yetkili makamlar ile vatandaşlar arasında doğru bir işbirliği yapılması gerektiğine işaret ettiklerini ekledi.

Habere göre, Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlisi ve Pandemi Danışma Kurulu Üyesi Dr. Leondios Kostrikis ise gazeteye açıklamasında, vaka eğrisine bakarak iyi gittiklerini söyleyebileceğini belirtti.

Kostrikis, bir hafta içerisinde, nereye gittikleri ve salgının nasıl sona ereceği konusunda net bir görüntü elde etmeyi beklediğini sözlerine ekledi.

ÖZEL DOKTORLAR GÖREV YAPMAK İSTEMİYOR… 8998’E 110 BİN MESAJ

Fileleftheros gazetesi de manşetten yer verdiği haberinde, 10 kişinin durumunun kritik olduğunu, öte yandan güneyde sokağa çıkmaya kısıtlamalar getirilmesinin ardından, vatandaşların sokağa çıkmak için izin alması amacıyla devreye konan “8998” numaralı hatta, dün öğleden sonra 3’e kadar 110 bin kısa mesaj atıldığını yazdı.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, dün öğlene kadar koronavirüsle mücadele için görev yapmaya çağrılan özel doktorların 3’te birinin çeşitli mazeretlerle bunu reddettiğini de yazan gazete, Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı ile özel hastaneler arasındaki işbirliğinde de problem olduğunu görüldüğünü ekledi.

İHLALLER

Kıbrıs Rum Polisinin sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle birçok yaya, sürücü ve işyeri sahibini rapor ettiğini de yazan gazete, en büyük problemin “Mağusa” bölgesinde görüldüğünü, öte yandan diğer şehirlerde de özellikle süpermarketlerde olmak üzere artan bir hareketlilik gözlemlendiğini belirtti.

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, Kıbrıs Rum polisinin geçtiğimiz Cuma günü akşamından dün sabaha kadar toplam 3 bin 502 kontrol yaptığı ve bunun sonucunda 129 kişiyi sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle rapor ettiği ifade edildi.

LARNAKA HASTANESİNDE TEST YAPILAN KİŞİLERİN HEPSİ NEGATİF

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, Larnaka Hastanesinde, teyit edilmiş bir koronavirüs vakasıyla temas eden sağlık çalışanı, hemşire ve hastadan alınan 180 numunenin hepsinin sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Bu olumlu haberlere rağmen, hastanenin ciddi problemlerle karşı karşıya bulunmayı sürdürdüğünü de yazan gazete, 18 doktor, 28 hemşire ve yardımcı personelden 6 kişinin karantinaya alındıklarını ekledi.

Öte yandan gazete, sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının uygulanmasına ilişkin kontroller esnasında, Kıbrıs Rum polisine saldıran ve gözaltına alınan 30 yaşındaki kişiye yapılan testin sonucunun da negatif çıktığını belirtti.

BAF HASTANESİNDE ŞÜPHELİ VAKALAR İÇİN SERVİS HİZMETE GİRECEK

Haravgi gazetesi ise haberinde, Baf Genel Hastanesinde şüpheli koronavirüs vakalarıyla ilgili bir servisin yarın hizmete girmesinin beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre konu hakkında açıklama yapan Dr. İosif Mutiris, yarından itibaren şüpheli vakalarla ilgili araştırmanın Baf hastanesinde yapılacağını ve pozitif vakaların “Mağusa” bölgesindeki hastaneye gönderileceğini söyledi.

Gazete geçtiğimiz gün açıklanan pozitif vakaların arasında, Baf Genel Hastanesi Ortopedi servisinden bir doktorun bulunduğunu da anımsattı.

KIBRIS’IN GÜNEYİNDE ARTIK ÖZEL LABARATUVARLARDA DA KORONAVİRÜS TESTİ YAPILABİLECEK

Kathimerini gazetesi ise haberinde, yarından itibaren Kıbrıs’ın güneyinde 10 özel laboratuvarda aynı zamanda NIPD Genetics Enstitüsünde, isteyen her vatandaşın 150 Euro karşılığında koronavirüs kontrol testi yaptırabileceğini duyurdu.

Gazete, Nöroloji ve Genetik Enstitüsünün ise protokole tabi olan kişilerin testlerini yapmayı sürdüreceğini ve referans noktası olarak kalmaya devam edeceğini ekledi.

KIBRISLI RUM SAĞLIK BAKANININ DEMECİ

KIBRISLI Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu ise koronavirüs salgını konusunda Kathimerini gazetesine verdiği demecinde, koronavirüs salgını açısından önümüzdeki haftanın kritik olduğunu söyledi.

Demecinde tıbbi malzemelerle ilgili eksikliklere ilişkin endişesini ortaya koyan İoannu, tıbbi malzemelerle ilgili eksikliklerin diğer Avrupa devletlerinin de karşılaştığı bir sorun olduğunu, öte yandan tıbbi malzeme tedariki çabalarının 6 haftadan bu yana sürdüğünü dile getirdi.

Kıbrıs’ın güneyinde zamanında önlemler aldıklarını da savunan Kıbrıslı Rum bakan, Avrupa’ya ilk vakalar ulaştığı zaman, kendilerinin önlemler aldığını söyledi.

İoannu, hükümetin virüsle mücadele önlemleri konusunda doğru bir şekilde hareket ettiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.