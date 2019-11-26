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Güneyde şiddetle mücadele hattına 2 bin 502 başvuru

26 Kasım 2019
rum polisi

Kıbrıs’ın güneyinde 2018 yılında şiddetle mücadele hattına 2 bin 502 başvuru yapıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Aile İçi Şiddetle Mücadele Birliği’nin (SPABO) 1440 numaralı hattına 2018 yılında 2 bin 502 başvuru yapıldığını yazdılar.

Habere göre, kadına yönelik şiddetle mücadele günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Zita Emilianidu, bakanlığıyla SPABO arasındaki işbirliğinin imzalanan protokollerle güçlendirildiğini vurgularken, aile içi şiddetin önlenmesi yönünde yapılan ortak çalışmalara da geniş şekilde değindi.



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