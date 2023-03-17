Güney'de sağanak yağış için sarı uyarı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısHava Durumu

Güney’de sağanak yağış için sarı uyarı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Rum Meteoroloji Dairesi sarı uyarı yayınladı.

Rum Meteoroloji Dairesi, bugün Kıbrıs’ı etkilemesi muhtemel münferit ve şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar için sarı uyarı yayınladı.

Rum Meteoroloji Dairesi tweeter hesabından, uyarının 05.30 ile 14.00 arasında geçerli olduğu söylendi. İzole, muhtemelen şiddetli gök gürültülü fırtınaların zaman zaman bölgeyi etkilemesi muhtemeldir. Bu durumda, yağış oranlarının saatte 35-50 milimetre arasında değişmesinin beklendiğini, ayrıca dolu ihtimalinin de olduğunu ekledi.


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Tags:hava durumusarı uyarı
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