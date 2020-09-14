Güney’de liselere havai fişekli kutlama

Güney Kıbrıs’ta okullar açıldı… Lefkoşa ve Limasol’daki liselerde, öğrencilerin okula dönüşlerinin ilk gününü havai fişekler ile kutladı.

Güney Kıbrıs’ta bugün erken saatlerde Lefkoşa ve Limasol’daki liselerde, öğrencilerin okula dönüşlerinin ilk gününü havai fişekler ile kutladı.

Güney Kıbrıs’ta 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının zili bugün çaldı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınının her şeyi olduğu gibi eğitimi de etkilediği gözlemleniyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2020-2021 eğitim yılı 1 Ekim’e ertelenirken Kıbrıs’ın güneyinde yeni eğitim yılının zili aylardan sonra bugün çaldı.

Gerekli sağlık protokollerinin uygulandığı okullarda 12 yaş ve üzeri öğrencilerin ve eğitmenlerin derslere maske kullanarak gireceği bildirilirken görünen o ki bu yıl geçmiş yıllardan çok farklı olacak.

109 binden fazla çocuk

Phileleftheros, Güney Kıbrıs’ta okulların açılması haberini, “Dünya hala Covid-19’un yayılmasını engellemek için mücadele ederken, Kıbrıs’ta 109.000’den fazla çocuğun benzeri görülmemiş bir okul yılının başlangıcı için okula dönmesi gerekiyor” diyerek okurlarına duyurdu.

1 hafta ertelenmişti

Geçen hafta Rum Milli Eğitim Bakanlığı, sıcak hava dalgası ve nem nedeniyle devlet okulları için yeni okul yılının başlangıcının bir hafta erteleneceğini duyurmuştu.

Rum Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre yarın okula başlayacak öğrenciler: