Güney KıbrısKıbrıs

Güneyde kaçak ava 26 bin Euro ceza

19 Aralık 2019

Lefkoşa’nın güneyine bağlı “Kokkinotrimithia” (Koçinotrimitya) bölgesinde kaçak avlandığı tespit edilen 24 yaşındaki gence 26 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Avcılık Dairesi’nin,  geçtiğimiz salı akşamı bölgede Kokkinotrimithia bölgesinde ateş açıldığına dair ihbar alması sonucu bölgeye giderek yaptığı araştırmada ölü bir tavşan bulduğunu yazdılar.

Gazete bunun daha sonra delil olarak polise teslim edildiğini yazan gazete, bahse konu 24 yaşındaki gencin polise giderek ifade verdiğini belirtti.

Habere göre polis söz konusu genç hakkında, yasak bölgede avlandığı ve av hayvanın ölümüne neden olması suçundan  25 bin Euro, av izni olmadan av hayvanı bulundurmak suçundan ise bin Euro para cezası kesti.



Etiketler

İlgili Makaleler

sağanak - yagmur-hava durumu

Pazartesi’nden itibaren yeniden yağışlı günler bekleniyor

19 Aralık 2019
Ünlü futbolcu yoğun bakımda

Yoğun bakımda hayatını kaybetti

19 Aralık 2019

Ercan Havalimanı’na direkt uçuşla ilgili Avrupa Komisyonu’na soru

19 Aralık 2019
zıpkınla-balık-avlama

Zıpkın ile kanunsuz avlanan kişi hakkında yasal işlem

19 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı