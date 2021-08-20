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Güney’de ilk kez bir polis Covid’e yenildi

20 Ağustos 2021
Güney-Kıbrıs-koronavirüs





Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüs nedeniyle ilk kez bir polis hayatını kaybetti.

58 yaşındaki Polis Çavuşu Stelios Panayiotou’nun koronavirüs nedeniyle Lefkoşa’da hayatını kaybettiğini duyuran polis teşkilatı, Larnakalı ve 24 yıllık polis olarak hizmet veren meslektaşlarının kaybından duyulan üzüntüyü ifade etti.

Kendini mesleğine adayan ve polisin birçok bölümünde hizmet eden Çavuş Panayiotou’nun, kısa süre önce Lefkoşa Genel Hastanesi’nde entübe edildiği ancak kurtarılamadığı kaydedildi.



Kaynak: Yenidüzen

 

 





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20 Ağustos 2021


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