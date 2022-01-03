Güney’de ilerleyen günlerde Omicron varyantının yüzde yüz hakim olması bekleniyor

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, Omicron varyantının Güney Kıbrıs’ta şu anda yüzde 80 oranında hakim olduğunu ve ilerleyen günlerde bu oranın yüzde 100’e çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre Hacıpandelas, önümüzdeki dönemde Covid-19 vakalarının giderek artmasını beklediklerini; ancak bu yükselişin ardından vaka sayısının hızla düşeceğini kaydetti.

Gazete, Hacıpandelas’ın yarın Bilimsel Danışma Kurulu ile görüşeceğini ve Covid-19 ile mücadele çerçevesinde yeni tedbirler alınmasının beklendiğini yazdı.

Noel tatilinin ardından okulların yeniden açılacak olmasının da endişe yarattığını belirten gazete, düne kadar 5-11 yaş aralığında olan bin 540 çocuğun aşılandığını; ilerleyen günler için de aşılanma için 2 bin 180 randevu alındığını kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki nüfusun yüzde 83’ünün aşılandığı ve pandeminin başlangıcındaki gibi, test merkezlerinin önünde yığılmalar gözlemlendiği ifade edildi.

Bu arada Politis gazetesi de, son bir hafta içerisinde Güney Kıbrıs’ta 18 bin vaka tespit edildiğini ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.