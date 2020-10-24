Güney’de ikinci çeyrekte 800 milyon Euro bütçe açığı

Fileleftheros Rum İstatistik Dairesi verilerine dayanarak Nisan-Haziran 2020 dönemi Hazine bütçe hesaplamalarında bütçe açığının 800 milyon Euro göründüğünü, oysa geçen yılın aynı döneminde bütçenin 140 milyon Euro fazlası bulunduğunu yazdı.

Politis ise Avrupa Komisyonu tarafından 9 Temmuz-26 Ağustos döneminde yapılan son araştırmanın ilk sonuçlarına dayanarak, Rumların önümüzdeki 12 aylık süreçle ilgili beklentilerini aktardı.

Katılımcıların yüzde 45’i ekonomideki durumun, yüzde 31’i değişmeyeceğini, yüzde 20’si iyileşeceği beklentisi içerisinde. İstihdam konusunda katılımcıların yüzde 44’ü şartların kötüleşeceğini, yüzde 31’i aynı kalacağını ve yüzde 19’u iyileşeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 56’sı kişisel mesleki durumunun değişmeyeceğini, yüzde 13’ü kötüleşeceğini, yüzde 18’i iyileşeceğini düşünüyor.

Gazeteye göre EUROBAROMETRE araştırmasına katılan 505 Ruma ülkenin öncelikli sorunu soruldu. Katılımcıların yüzde 50’si ekonominin durumunu, yüzde 29’u mülteciler konusunu, yüzde 29’u işsizliği, yüzde 21’i sağlığı, yüzde 17’si yaşam maliyetini, yüzde 15’i de cürümleri gösterdi.