Güney’de bütçe ilk çeyrekte 314,4 milyon Euro fazla verdi

Kıbrıs’ın güneyinde 2021’in ilk çeyreğinde 264,4 milyon Euro açık veren bütçesi, 2022’in aynı döneminde 314,4 milyon Euro’luk fazlalık verdi.

Kıbrıs İstatistik Dairesi, bütçe fazlasının Kıbrıslı Rum yönetiminin gelirlerinin yüzde 16,8 artmasına karşılık harcamalarının yüzde 3,4 oranında azalmasından kaynaklandığını açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, bu açıklamanın, yönetiminin, hane halkının ekonomik yükünün azaltılması için petrol ürünleri, elektrik, temel tüketim maddeleri ve ilaç fiyatlarında KDV indirimine gidilmesi önerilerini “ekonomi ve bütçe politikası olumsuz etkilenir” gerekçesiyle reddetmesinin hemen ardından geldiğine dikkat çekti.

Kıbrıslı Rum yönetimi geçen hafta, nüfusun kısıtlı bölümüne bir defaya mahsus ve belirli kriterler gözeterek maddi destek verileceğini açıklamıştı.

Habere göre, Kıbrıs İstatistik Dairesi bütçe fazlasının yönetiminin gelirlerinin yüzde 16,8 artmasına karşılık harcamalarının yüzde 3,4 oranında azalmasından kaynaklandığını açıkladı. Devlet harcamalarındaki azalmaya da öncelikle, mali destek planlarının durdurulması gerekçe gösterildi.

Haberde ayrıca Eurostat’ın, Kıbrıs’ın güneyinde tüketici fiyatları endeksinde yüzde 8,8 oranında yeni bir artış saptadığını ve bunun da pahalılık tırmanıştayken tüketici gelirlerini eritmeye devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.