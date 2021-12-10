Güney’de 3 kişide “Omicron” varyantı tespit edildi

Kıbrıs’ın güneyinde, Limasol bölgesinde üç kişide, coronavirüsün “Omicron” varyantının tespit edildiği haber verildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından pozitif vaka numunelerinde yapılan çalışmanın ardından “Omicron” varyantına sahip üç vaka tespit edildiğini duyuran güneydeki haber kaynakları, vakaların tümünün seyahat geçmişi bulunduğunu, hepsinin Limasol’da tespit edildiğini ve tedaviye ihtiyaçları olmadığını kaydetti.