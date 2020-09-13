Güney’de 109.000 öğrenci okula dönüyor

Güney Kıbrıs’ta yarın okullar açılıyor…

Phileleftheros, Güney Kıbrıs’ta okulların açılması haberini, “Dünya hala Covid-19’un yayılmasını engellemek için mücadele ederken, Kıbrıs’ta 109.000’den fazla çocuğun benzeri görülmemiş bir okul yılının başlangıcı için okula dönmesi gerekiyor” diyerek okurlarına duyurdu.

1 hafta ertelenmişti

Geçen hafta Rum Milli Eğitim Bakanlığı, sıcak hava dalgası ve nem nedeniyle devlet okulları için yeni okul yılının başlangıcının bir hafta erteleneceğini duyurmuştu.

Rum Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre yarın okula başlayacak öğrenciler:

11.175 çocuk kreşlerde

52.124 ilk ve orta okullarda öğrenci

Teknik okullarda 5,106 öğrenci

Öğretmenler, 1 Eylül’den beri hazırlık aşamasında okul birimlerine geri döndüler ve görevleri artık Covid-19 protokollerine uyum için düzenlemeler yapmayı da içeriyor.

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou endişelere değinerek, “Bakanlık için önemli olan, çözüm bularak tüm çocukların okula geri dönmesini sağlamaktır. Bu sabır gerektirir. Koşullar kolay değil, sorunları, insanların maskeyi kullanırken yaşayacağı zorlukları anlıyorum, ancak sağlığı korumak her şeyden önce bu yıl, önceki yıl olduğu gibi, önlemlere ne ölçüde bağlı kaldığımıza göre değerlendirilecek…” dedi.