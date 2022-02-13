Güney Kore’de en yüksek günlük vaka sayısı

Güney Kore’de Omicron varyantının etkisiyle salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.
Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (KDCA) son 24 saatte 56 bin 297 yeni vaka ile enfekte olanların sayısının 1 milyon 350 bin 630’a yükseldiğini açıkladı.
Güney Kore’de günlük vakalar 4 gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. Yetkililer, günlük vaka sayılarının bu ayın sonu itibarıyla 170 binleri bulabileceği uyarısında bulunuyor.
Ülkede bugüne kadar 7 bin 81 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkede 44 milyondan fazla kişi virüse karşı aşılandı.