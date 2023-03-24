Güney Kore, Kuzey’e verdiği 80 milyon dolarlık ham maddenin parasını istiyor

Yonhap’ın haberine göre, iki ülke arasındaki ilişkilerden sorumlu Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi Lee Hyo-jung basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kuzey’in yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getirmesi için vadenin bugün dolduğunu belirtti.

Lee, Kuzey’den, ham maddenin bedelinin anapara ve faizini “sadakatle” geri ödemesini talep ederek, “Kuzey’in bu konuda harekete geçmemesi, iki ülke arasındaki anlaşmanın ihlali anlamına geliyor ve aynı zamanda uluslararası ticaret kurallarına da aykırı.” dedi.

Güney Kore, 2007’de yapılan anlaşma kapsamında, Kuzey Kore’ye, hafif sanayinin geliştirilmesi amacıyla giysi, ayakkabı ve sabun üretimi için 80 milyon dolar değerinde ham madde göndermişti.

Anlaşmada, Pyongyang’ın ise söz konusu ham madde karşılığında Seul’e çinko ve diğer minerallerle ayni ödeme yapması gerekiyordu. Ancak Kuzey Kore, 2007 ve 2008’de ilk ödemeleri yapmasının ardından karşılığında taahhüt ettiği ürünlerin kalanını göndermemişti.